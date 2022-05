Laktattest am Montag : Darum ist Thioune mit Fortunas Fitness nicht zufrieden

Foto: Frederic Scheidemann 32 Bilder Hennings und Sobottka machen Fortunas Laktattest mit

Düsseldorf Ein Laktattest kurz vor dem letzten Spiel der Saison? Eine ungewöhnliche Maßnahme, doch der Düsseldorfer Trainer weiß auch in diesem Fall genau, was er will. Die Laborwerte zum Blut der Profis sollen Thioune Antworten auf einige Fragen bringen, die ihn beschäftigen.