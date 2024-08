Vorzug vor Rossmann erhalten Darum ist Shinta Appelkamp zurück in der Fortuna-Startelf

Düsseldorf/Darmstadt · In der Relegation gegen Bochum war der Mittelfeldspieler nur zweite Wahl, zum Auftakt der neuen Saison stand er allerdings wieder von Anfang an auf dem Feld. Der 23-Jährige ließ Zugang Tim Rossmann hinter sich. So begründete Trainer Daniel Thioune seine Entscheidung.

07.08.2024 , 10:32 Uhr

