Das war heute im Trainingslager los : Warum Teamarzt Ulf Blecker nicht bei der Mannschaft ist

Ulf Blecker (Mitte) im Einsatz (Archivbild). Foto: Christof Wolff/Wolff, Christof

Service Bad Leonfelden Tag 5 im Trainingslager im oberösterreichischen Bad Leonfelden. Christian Preußer konnte zumindest punktuell Angreifer Rouwen Hennings ins Training einbauen. Bei Andre Hoffmann sieht es dagegen nicht nach einer schnellen Rückkehr aus. Was sonst noch passiert ist.

So lief der Tag Heiß. Das Thermometer kletterte erstmals deutlich über die 30 Grad. Trainer Christian Preußer bat seine Manschaft zu zwei Einheiten – um 10 und um 17 Uhr. Bitter für die Spieler: die Abkühlung war so nah und doch so fern. Direkt neben dem Vortuna-Stadion liegt das Aqua Leone mit dem einschlägigen Slogan „Abkühlung suchen, Badespaß finden“. Die Eintrittspreise (ein Euro für Kinder, drei Euro für Erwachsene) sind jedenfalls überschaubar.

Das wurde trainiert Passspiel unter Stress – sehr wichtig, wenn man wie Preußer Gegenpressing umsetzen will. Dazu gab es ein paar unterschiedliche Formen. Eingeblockt natürlich immer auch Spielformen, wo es um Abschlüsse gegangen ist. Wie gehabt beobachtet der Trainer alles akribisch, heute überließ er einige Formen in der Umsetzung seinem Assistenten Thomas Kleine.

Da ist sonst passiert Am Abend findet das Fan-Treffen statt – der Vorstand trifft in einer Gaststätte auf einige der mitgereisten Anhänger. Natürlich im deutlich kleineren Rahmen, wie in den vergangenen Jahren.

Ein Geburtstagskind gibt es im Tross von Fortuna – Pressesprecher Tino Polster feiert seinen 54. Geburtstag – beim Alter ist ganz eventuell eine Zahl nicht richtig, man möge es verzeihen, die „6“ klemmt manchmal auf der Tastatur.

Wer gefehlt hat Andre Hoffmann wird ganz dosiert an höhere Belastungen herangeführt (Ödem am Mittelfuß). Mannschaftstraining scheint derzeit aber noch in weiterer Ferne. Daniel Bunk trainiert ebenfalls nur individuell, er hatte einen Schlag auf den Knöchel abbekommen. Rouwen Hennings ist soweit wieder belastbar, macht nur noch nicht bei allen Übungen mit. Bei Jamil Siebert geht es auch Schritt für Schritt voran.

Warum der Teamarzt nicht dabei ist Er gehört eigentlich zum festen Inventar von Fortuna, aber bei diesem Trainingslager fehlt Ulf Blecker. Der Mediziner, heißt es vom Verein, sei in Düsseldorf gebunden – er ist vollkommen ausgelastet in seiner Praxis mit Schutzimpfungen gegen Corona und weiteren Verpflichtungen. Im Vorfeld hatte er sich allerdings darum gekümmert, dass für alle Fachrichtungen Mediziner in der Region auf Abruf bereit stehen und in Notfällen für die Fortuna-Profis zur Verfügung stehen. Chef-Physiotherpeuth Carsten Fiedler wurde von Blecker eingewiesen und würde im Fall der Fälle als Ersthelfer fungieren.