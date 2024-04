Nach dem 2:0 in Bocholt Darum ist der Abstiegskampf für Fortunas U23 kein Thema mehr

Nach etwas mehr als einer halben Stunde im Stadion am Hünting sah wenig danach aus, dass Fortunas U23 gegen den 1. FC Bocholt die nächste weiße Weste einsammeln würde. In etwa drei von vier Fällen, sagt die Statistik, hätte FC-Elfmeterschütze Malek Fakhro den Ball im Tor untergebracht. Doch dem war nicht so. Und so blieb es beim 2:0-Sieg, einem weiteren Spiel ohne Gegentor.