„Nicht nur auf die Tabelle schauen“ Darum ist der Gegner von Fortunas U23 trotz Klatsche gegen Paderborn unberechenbar

So endete die turbulente Partie mit 3:7 und markierte nicht nur die höchste Niederlage der Dortmunder in dieser Spielzeit, sondern auch den missglückten Einstand von Trainer Yakup Göksu, der nach der Entlassung von Sebastian Tyrala den Posten an der Seitenlinie des Aufsteigers übernommen hatte. Wohlgemerkt erfolgte die Entlassung Tyralas, der Türkspor in die Regionalliga führte, nachdem der Verein sein erstes Spiel gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Hohkeppel gewonnen hatte.