Entwicklung des Zweitligisten Warum Fortuna noch eine Spitzenmannschaft in Ausbildung ist

Am Ende war alles so wie fast immer. Daniel Thioune war in der misslichen Lage, Tim Walter zum Sieg beglückwünschen zu müssen. In Anbetracht der Tatsache, dass der Fortuna-Trainer das Podium nach dem Ende mit schnellem Schritt sofort verlassen hat, lässt nur erahnen, dass ihm eine Wurzelbehandlung lieber gewesen wäre als diese netten Worte.