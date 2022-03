Sonntag gegen Ingolstadt : Darum ist es für Fortuna das schwerste einfache Spiel der Saison

Foto: dpa/Roland Weihrauch 52 Bilder Das ist die Startbilanz der Thioune-Vorgänger bei Fortuna

Düsseldorf Am Sonntag um 13.30 Uhr ist der FC Ingolstadt zu Gast in der Düsseldorfer Arena. Der Tabellenletzte – also ein Job, den man mehr oder weniger im Vorbeigehen erledigen kann? Warum es so wichtig ist, dass Fortunas Spieler und Verantwortliche auf die Bremse treten.