Christian Weber vor dem Samstag-Spiel Darum ist Elversberg für Fortunas Sportdirektor ein Stück Heimat

Auch der Rahmen stimme in Elversberg, so Weber, so dass er der Spielvereinigung auf Sicht einiges zutraut. „In der Familie Holzer haben sie jemandem im Hintergrund, der nicht nur viel Geld investiert hat, sondern auch Fleiß und Mühe. Da wurde auch viel an Infrastruktur aufgebaut, so dass ich nicht ausschließen würde, dass dieser Verein auf der Fußball-Landkarte dauerhaft seinen Platz finden wird.“ Doch bei allem Lob und Respekt: „Am Samstag steht für uns doch über allem, dass wir mit Fortuna das Spiel in Elversberg gewinnen möchten.“ Und das sollte Weber selbst in der alten Heimat niemand übelnehmen.