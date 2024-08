Ex-Düsseldorfer stagniert in Bremen Warum eine Kownacki-Rückkehr zu Fortuna illusorisch ist

Er ließ die Düsseldorfer Herzen einst höher schlagen. Er jubelte einst regelmäßig im Fortuna-Trikot. Die Rede ist von Dawid Kownacki. Im Rheinland hatte der Stürmer noch geglänzt, verblasst ist der Pole dagegen seit seinem Wechsel zu Werder Bremen. Für den Bundesligisten gelang dem 27-Jährigen in der abgelaufenen Serie kein einziger Scorerpunkt. So leer war der Statistikzettel des Angreifers dagegen in Diensten von Fortuna in der Saison 2022/23 beileibe nicht.