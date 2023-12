Bei der Suche nach Verstärkungen Darum sollte Fortuna ihre Transferwünsche noch einmal überdenken

Zwischen den Jahren, wie es im Volksmund immer so schön heißt, ist für die Macher im Profifußball eine sehr intensive Zeit. Es gilt, die Weichen zu stellen für eine erfolgreiche Rückrunde, denn am 1. Januar öffnet offiziell das Wintertransferfenster. Doch wer sich erst am Neujahrstag oder sogar erst tags darauf um eventuelle Verpflichtungen zu bemühen beginnt, wird am Ende mit einer Resterampe leben müssen – oder ganz leer ausgehen.