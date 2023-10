Zwei Punkte hinter Platz zwei Warum Fortunas Sieglos-Serie noch absolut kein Beinbruch ist

Meinung | Düsseldorf · Mit drei Spielen ohne eigenen Erfolg sind die Düsseldorfer in die Länderspielpause gegangen. Der Trend mag nach unten zeigen, ein nachhaltiges Problem kommt in ihm aber nicht zum Ausdruck, weil jede Partie ihre eigene Geschichte hatte. Was das für Fortuna bedeutet. Was nun trotzdem geschehen muss.

14.10.2023, 07:02 Uhr

Die Momentaufnahme könnte während der zweiten Länderspielpause dieser Saison durchaus besser sein, keine Frage. Allerdings spiegelt sie das aktuelle Leistungsvermögen von Fortuna ziemlich treffend wider. Auch die kleine Delle der vergangenen Wochen – die Serie mit drei Partien ohne Sieg, die dazu geführt hat, dass die Düsseldorfer von der Tabellenspitze auf den sechsen Platz gerutscht sind – ist alles andere als besorgniserregend. Stand jetzt.