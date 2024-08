Erneuter Bank-Platz gegen den KSC? Darum ist de Wijs in Fortunas Innenverteidigung aktuell außen vor

Denn in der Anfangsformation fand sich Jordy de Wijs beim jüngsten Auftaktsieg in Darmstadt nicht wieder. Darüber hat Thioune mit seinem Schützling gesprochen. „Ich habe Jordy an meinen Gedanken teilhaben lassen“, verrät der Coach und verdeutlicht: „Ich werde an Ergebnissen gemessen und die Spieler werden an Leistungen gemessen. Deshalb erwarte ich, dass alle Spieler Leistung anbieten. Das tut Jordy.“ Der Niederländer ist also definitiv fleißig.