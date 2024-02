Traumbilanz spielt nur Nebenrolle Darum ist Fortunas Trainer für das KSC-Spiel so zuversichtlich

Es gehe darum, die richtige Balance zu finden. „Was macht Sinn in welchem Spiel?“, fragt Thioune rhetorisch – beziehungsweise in welcher Spielphase. Seine Aufforderung an alle drei: „The race is on.“ Das Rennen um die Stammplätze ist eröffnet, und dieser Konkurrenzkampf kann der Mannschaft nur gut tun. Ebenso wie die Unterstützung der Fans: Stolze 2000 sind im Wildpark mit dabei, und es können noch ein paar mehr werden, denn die Gästekasse wird am Spieltag noch geöffnet.