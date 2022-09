Nach Niederlage beim HSV : Darum ist Thioune nicht mehr der beste Fortuna-Trainer

Düsseldorf Daniel Thioune hatte in der Vorsaison einen grandiosen Start bei Fortuna: Erst im 13. Ligaspiel unter seiner Ägide musste er seine erste Niederlage hinnehmen. So kletterte er in der Rangliste der statistisch besten Düsseldorfer Trainer schnell auf Platz eins. An wen er diesen jetzt verlor.

Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast – Winston Churchill soll diese Weisheit einst geprägt haben, aber ob der ehemalige britische Premierminister diesen Satz überhaupt kannte, ist nicht abschließend bewiesen. Da es uns aber ohnehin völlig fern liegt, irgendwelche Statistiken zu fälschen, können wir auch getrost über die ungeklärte Urheberschaft hinwegsehen. Viel interessanter ist, dass es in einer Langzeit-Statistik der Fortuna jetzt einen Spitzenwechsel gegeben hat – zu Lasten von Daniel Thioune.

Der aktuelle Cheftrainer des Zweitligisten hatte nach seinem Amtsantritt im Februar dieses Jahres eine stolze Serie hingelegt. Sechs Siege und sechs Unentschieden aus den ersten zwölf Ligaspielen unter seiner Ägide hatten ihm einen Punkteschnitt von 2,0 beschert. Das ganz Besondere daran: Einen solchen Schnitt hatte keiner seiner vielen Vorgänger im Traineramt des Traditionsvereins erreicht.

Nun muss man natürlich der Gerechtigkeit halber erwähnen, dass diese auf dem Punkteschnitt basierende Statistik zwar nicht gefälscht ist, aber auch keine absoluten Wahrheiten wiedergibt. Schließlich ist es ein Unterschied, ob man (wie zum Beispiel der in dieser Rangliste Drittplatzierte Massimo Morales) den Verein in der Viert- und Drittklassigkeit betreut hat oder wie etwa Friedhelm Funkel in der Ersten und Zweiten Liga. Zudem ist es für einen Trainer, der sehr lange im Amt ist, natürlich schwerer, seinen Schnitt durch einzelne Siege zu steigern.

Eine nette Spielerei ist es aber in jedem Fall, und bei dieser hat Thioune nun am vergangenen Samstagabend verloren. Nicht nur mit seiner Mannschaft 0:2 beim Hamburger SV, sondern auch den ersten Platz in der Wertung der besten Trainer in Fortunas Vereinsgeschichte. Durch die Niederlage bei seinem Ex-Klub sank der Punkteschnitt des 48-Jährigen von zuvor 1,81 auf jetzt 1,73. An dieser Stelle wurde ihm die vergleichsweise noch geringe Spieleanzahl also zum Verhängnis, fallen dann einzelne Niederlagen doch ebenfalls stärker ins Gewicht.

Profiteur des Spitzenwechsels ist eine absolute Trainerlegende. Heinz Lucas, leider im Juli 2016 verstorben, hatte Fortuna 1971 in die Bundesliga geführt und mit ihr in den Saisons 1972/73 und 1973/74 die besten Platzierungen im deutschen Oberhaus erreicht: jeweils Rang drei. Unterm Strich kamen für den gebürtigen Berliner so 84 Ligasiege, 47 Unentschieden und 41 Niederlagen zusammen. Umgerechnet auf die heutige Drei-Punkte-Regel ergibt das einen Schnitt von 1,74 – Platz eins weil ein Hauch besser als Thioune, der aber natürlich nach der Länderspielpause wieder die Chance zum Kontern hat.

Der Vollständigkeit halber soll hier aber noch ein Sonderfall erwähnt sein. Oliver Reck findet sich in der Rangliste der besten Fortuna-Trainer auf Platz sieben wieder, mit einem Schnitt von 1,52 Punkten. Reck war allerdings in fünf weiteren Ligapartien Interimstrainer, weil er seinerzeit den erkrankten Chefcoach Lorenz-Günther Köstner vertrat. Da Köstner jedoch nicht entlassen und nicht einmal beurlaubt war, können diese Spiele seinem Vertreter (im Hauptjob damals Torwarttrainer) nicht angerechnet werden.

