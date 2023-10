Vor dem Braunschweig-Spiel Darum ist Christos Tzolis immer eine Option bei Fortuna

Nun, da kann ihm geholfen werden: auf Platz fünf, nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter St. Pauli – und diesen Abstand kennt Thioune mit Sicherheit ganz genau. „Wir nehmen die Aufgabe an, als Favorit in dieses Spiel zu gehen“, sagt er dann auch ganz ehrlich. „Und wir wollen aus dem 4:3 gegen Lautern so viel wie möglich mitnehmen, aber wir werden auch demütig sein. Es geht darum, die Balance zu finden: kritisch zu sein mit unserer Darbietung der ersten halben Stunde, aber auch das Team zu loben für unfassbar viel Energie in der Zeit danach.“