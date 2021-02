Tor nach Einwechslung : Darum ist Appelkamp für das Fortuna-Spiel so wichtig

Fortunas Shinta Appelkamp. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Shinta Appelkamp ist zurück. Gegen Hannover 96 feierte er nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback – und krönte es mit einem Tor. Der 20-Jährige ist für die Düsseldorfer zu einer unverzichtbaren Größe geworden. Trainer Uwe Rösler warnt aber vor einer zu großen Erwartungshaltung.

Shinta Appelkamp war nach seinem Tor überhaupt nicht mehr zu halten. Der ganze Körper des 20-Jährigen zuckte so, als müsse er sich erst einmal sortieren, wie ekstatisch sein Jubel ausfallen konnte. In der inhaltlichen Ausführung präsentierte sich der Mittelfeldspieler indes äußerst reif. Er formte mit seinen Finger seinen Herz und hat dafür auch hernach eine herzzerreißende Erklärung parat: „Das Tor und der Jubel waren für meine Mutter, die mich jeden Tag von Japan aus unterstützt. Ich wollte ihr etwas zurückgeben und bin überglücklich, dass es mir gelungen ist.“

Beim 3:2 gegen Hannover 96 hatte er den dritten Treffer für Fortuna erzielt – nach mehrwöchiger Pause war er in der 58. Minute für Felix Klaus eingewechselt worden. Ein Einsatz von Beginn an, kam für Appelkamp noch zu früh. Trainer Uwe Rösler will nicht riskieren, dass der Oberschenkel seines Juwels erneut zu macht. Dafür ist er zu wertvoll für Fortuna geworden.

Mit seinen Leistungen hat sich Appelkamp innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Hoffnungsträger entwickelt. Das bedeutet auch, dass der junge Mann eine Menge Druck auferlegt bekommt. Bislang scheint er aber gut damit umgehen zu können. Dennoch warnt sein Trainer: „Es wird viel Druck entwickelt. Man sollte einen so jungen Spieler nicht überladen. Da müssen wir aufpassen“, sagt er. Appelkamp soll nun behutsam zu seinen 100 Prozent geführt werden.

Auch nach seiner Einwechslung am Sonntag konnte man erneut sehen, wie wertvoll er für die Düsseldorfer ist. Er schob immer wieder gut ein und machte das Spiel damit eng. Das war für Fortuna in Unterzahl Gold wert. Außerdem unterstützte er mustergültig Matthias Zimmermann in der Defensive. Und natürlich machte er auch in der Offensive auf sich aufmerksam, wie der gefällig vorgetragene Konter von Kenan Karaman, Dawid Kownacki und eben Appelkamp zeigte.

„Ich war mir erst nicht sicher, ob Dawid den Ball vielleicht zu Kenan rauslegt. Ich hatte dann aber einen guten ersten Kontakt und konnte den Ball anschließend im Tor unterbringen“, sagte der 20-Jährige nach der Partie. „Ich bin total happy. Zum einen freue ich mich riesig darüber, dass ich wieder auf dem Platz stehen konnte und zum anderen bin ich glücklich über den wichtigen Heimsieg.“