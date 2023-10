Beim 1:1 gegen Fortuna Köln Darum hatte Niemiec bei Fortunas U23 einen schweren Stand

Nachdem er zuletzt in der Zweiten Liga jeweils nur ein paar Minuten Spielzeit von Daniel Thioune bekam, startete Niemiec am Samstag für die U23 von Beginn an und durfte Spielpraxis sammeln. Gerade in der ersten Halbzeit war er mit seinem Tempo und seiner Physis einer der auffälligsten Akteure der „Zwoten“. Er lauerte häufig an der Abseitskante und wurde dann mit langen Bällen hinter die Abwehr wie beim Treffer zum 1:1 gesucht.