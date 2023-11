André Scheidt im Schalker Fokus Darum hat Fortunas Stadionsprecher die Pöbeleien nicht verdient

Das Internet hat der Menschheit nicht nur Segen gebracht. Das ist keine neue Erkenntnis, erst recht nicht in Zeiten, in denen Ewiggestrige meist ungestraft ihre Lügen über Andersdenkende und Minderheiten verbreiten können und in denen komplette Unwahrheiten als Fakten verkauft werden. Nun bringt das, was André Scheidt nach dem 5:3 der Fortuna über den FC Schalke 04 im Internet widerfuhr, zum Glück keine Gefahr für Leib und Leben des Düsseldorfer Stadionsprechers. Aber es könnte seinem Ruf schaden. Und das ist schlimm genug.