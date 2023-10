„Bin froh, eine solche Mannschaft trainieren zu dürfen“ Darum hat Daniel Thioune am Samstag seinen größten Fortuna-Moment erlebt

Besonders die gezeigte Comeback-Qualität ist es, die Thioune begeistert. „Wir haben es in den 20 Monaten, seitdem ich hier bin, noch nicht so oft geschafft, Spiele in dieser Konsequenz zu drehen. Wir haben manche umgedreht, nach einem 0:2 gegen Hannover in der vergangenen Saison ein 3:3 geholt“, erzählt der Chefcoach. „Aber wir haben – wenn man die Partie gegen Karlsruhe (auch in der zurückliegenden Spielzeit, der Siegtreffer durch Jordy de Wijs fiel in der letzten Sekunde, Anm. d. Red.) rausnimmt – noch nie so wirklich in der Nachspielzeit gepuncht und das Siegtor geschossen. Andere Mannschaften schaffen das deutlich häufiger.“