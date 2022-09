Nach 1:2 beim FC Heidenheim : Darum hat Thioune mit Fortuna auf eine „echte“ Trainingseinheit verzichtet

Düsseldorf Wunden lecken – nach der bitteren Auswärtspleite beim 1. FC Heidenheim ist das bei Fortuna fast schon wörtlich zu nehmen. Daniel Thioune hat sich daher zu einer eher ungewöhnlichen Maßnahme entschlossen. Welche Spieler aus der Zweitvertretung bei ihm unter besonderer Beobachtung stehen.

Ein Teil des Besucherstroms zum Caravan-Salon wird auch über das Sportgelände an der Arena zur Messe geleitet. Das Fachpublikum dürfte etwas erstaunt darüber gewesen sein, wie geräumig es auf dem Rasen beim Training eines Zweitligisten zugeht. Auf dem Platz liefen nur einige Spieler ihre Runden, ein paar Individualeinheiten gab es auch, aber keinen großen Auflauf. Nach der 1:2-Niederlage beim 1. FC Heidenheim hatte Cheftrainer Daniel Thioune kurzfristig angeordnet, dass in der Trainingssteuerung umdisponiert wird.

Thioune hatte auch deshalb sein Wochenende umgestellt (er fährt sonst in der Regel zu seiner Familie nach Osnabrück) und sich kurzfristig zu einem Besuch der „Zwoten“ in der Regionalliga gegen Lippstadt entschieden. Denn in der Zweitvertretung spielten in Michal Karbownik, Kwadwo Baah, Nana Ampomah und Dennis Gorka drei Feldspieler, die schon am Samstag eine Rolle auch in der Zweiten Liga spielen könnten. Er bekam einiges zu sehen: Ampomah schnürte beim 3:1-Erfolg der „Zwoten“ einen Doppelpack.