Thioune zwischen Ligapleite und Auslosung Darum hat Fortunas Trainer im Pokal klare Wunschgegner

Am Tag danach hat sich zwar die Gefühlslage bei Daniel Thioune etwas verändert, nicht aber seine Interpretation der 0:1-Niederlage beim Hamburger SV. Auch wenn Fortunas Trainer seine Enttäuschung über das Ergebnis nicht mehr so deutlich anzumerken ist wie noch am Freitagabend, so setzt er inhaltlich doch ein klares Statement: „Ich habe den Jungs in der Nachbetrachtung gesagt: So ganz freimachen kann man sich nicht davon, auch mal gegen den HSV gewinnen zu wollen“, sagt er mit einem Anflug von Sarkasmus.