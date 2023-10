Langeneke übernimmt die U23 Darum hätte sich Fortuna spätestens im Sommer von „Zwote“-Trainer Michaty getrennt

So war der Abschied ganz sicher nicht geplant. Nach mehr als fünf Jahren und 183 Spielen als Trainer von Fortunas Regionalliga-Fußballern endete die Amtszeit von Nico Michaty mit einer herben 0:5-Niederlage beim 1. FC Düren, am Sonntagmittag stellte ihn der Klub frei. Seine sechste Saison an der Seitenlinie brachte der 50-Jährige nicht zu Ende, weil die „Zwote“ in die Abstiegszone rutschte und der Leistunstrend zuletzt häufiger nach unten denn nach oben zeigte.