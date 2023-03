Wandlung bei Offensivspieler Das ist das Geheimnis hinter der Leistungsexplosion von Felix Klaus bei Fortuna

Und jetzt steht das Spiel bei Hansa Rostock an. Doch in Klaus brodelt es noch ob der verpassten Chancen. „Ich bin schon noch im Ärger-Modus, weil wir schon echt unnötig Punkte liegengelassen haben, was uns jetzt halt wehtut. Wenn du wie wir am Wochenende noch so zwei Riesenchancen hast wie von Rouwen Hennings oder den, den ich zu Ao Tanaka gespielt habe, und er ihn irgendwie über die Linie gedrückt hätte – dann stünden wir jetzt hier, hätten nur fünf Punkte Rückstand und würden wahrscheinlich sagen, dass noch alles möglich sei. Es hat uns alle schon getroffen und an der Mannschaft geknabbert.“