Gestörte Übertragungswege : Darum „funkt“ es bei Fortuna in der Arena oft nicht

Da kommt man schon mal ans Brüllen: Daniel Thioune. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Beim Heimspiel von Fortuna gegen Jahn Regensburg kam es zu einer kuriosen Szene in der Arena, die man so eigentlich nur noch auf Kreisliga-Plätzen beobachten kann. Als Cheftrainer Daniel Thioune wechseln wollte, kam zunächst der falsche Spieler angerannt. Was das Problem ist.

Daniel Thioune ruderte mit seinen Armen wild in Richtung Auswechselspieler. Die machten sich schon eine Weile warm. In der 66. Minute sollte es dann soweit sein. Das Problem: Zunächst fühlte sich der falsche Profi angesprochen, was zu einer im bezahlten Fußball vergleichsweise kuriosen Szene führte.

Alle Auswechselspieler zeigten wechselseitig aufeinander, der Athletiktrainer wusste ebenfalls nicht, was der Plan war – und so rannte zunächst Ao Tanaka zur Ersatzbank, um sich fürs Spiel bereit zu machen. In der Hektik überhörte er wohl auch Thiounes Zuruf, dass er überhaupt nicht gemeint war; die Auflösung bekam er dann auf der Bank.

Eigentlich sollten Christoph Klarer für den Gelb-Rot-gefährdeten Andre Hoffmann und Shinta Appelkamp für Kristoffer Peterson in die Begegnung kommen. Alles in allem kam so eine Verzögerung von wenigen Sekunden zustande, eine Zeit, die sich für Thioune unendlich angefühlt haben muss, so wütend sprang er jedenfalls herum.

„Eigentlich ist es so geplant, dass diese verdammten Funkgeräte funktionieren und der Co-Trainer dem Athletiktrainer sagt, wer kommen soll“, erklärt Thioune. „Hat nicht funktioniert. Vielleicht hatten wir den Sprechfunk der Schiedsrichter drauf, den von der Polizei oder von irgendjemandem auf der Caravan-Messe – ich weiß es nicht. Dann hat die Kommunikation mit der Anzeigetafel nicht geklappt.“

Thioune sagt: „Auf einmal stand die 16 auf der Tafel, aber es gibt keine 16 bei uns im Kader. Das war schon eine Herausforderung, wir wussten nicht, wie wir es anzeigen sollen. Und trotzdem haben wir keinen Wechselfehler vorgenommen. Wir wussten schon, wen wir ein- und auswechseln wollten. Manchmal gibt es so Tage. Aber am Ende ist ja alles gut gegangen.“ Er muss selber schmunzeln, wenn er die Geschichte erzählt.

Für Tanaka sollte es übrigens an diesem Arbeitstag nichts mehr mit einer Einwechslung werden. Umso aufmerksamer dürfte er beim nächsten Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim verfolgen, ob und wann er an der Reihe ist. Aber vielleicht steht er dann ja schon wieder in der Startelf.

(gic)