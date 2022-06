Trainer Thioune erklärt : Darum führte Oberdorf Fortuna als Kapitän aufs Feld

Foto: Frederic Scheidemann 36 Bilder So sieht der Spielplan von Fortuna in der Zweite Liga aus

Hilden Beim souveränen 5:0-Sieg der Fortuna in Hilden rückte vor allem eine Personalie in den Blickpunkt. Daniel Thioune ernannte an diesem Samstagnachmittag Tim Oberdorf zum Kapitän – und das, obwohl auch Marcel Sobottka oder Matthias Zimmermann in der Startelf standen. Wie der Trainer seine Entscheidung begründet.

Trainer Daniel Thioune war nach Abpfiff ein gefragter Mann. Dutzende Fans strömten auf das Spielfeld und versuchten, den 47-Jährigen für ein Foto zu gewinnen. Fortunas Coach erfüllte jeden Wunsch – fast so, als sei er der neue Publikumsliebling. „Die anderen waren einfach zu schnell weg oder mussten noch laufen“, sagt Thioune auf Nachfrage unserer Redaktion. „Die Nähe zu den Fans tut unheimlich gut. Die letzten zwei Jahre waren da schon sehr dünn.“

Dünn war auch die Luft in Hilden. Bei hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius mussten die Profis schwitzen. „Ich würde jederzeit mit den Jungs tauschen. Wenn ich nochmal Fußball spielen dürfte – ich würde sogar noch fünf Grad wärmer nehmen“, sagt Thioune mit einem Lächeln auf den Lippen. „So etwas gehört einfach dazu. Das zeigt ja auch eine gewisse Resistenz. Das hatte keine große Relevanz für uns, dafür gibts es ja auch ein bisschen was.“

Neben Florian Kastenmeier, Rouwen Hennings und Zugang Benjamin Böckle fehlte auch Nana Ampomah. Der Flügelspieler fehlte aufgrund von muskulären Problemen. „Er ist körperlich nicht in der Verfassung, das Tempo mitzugehen. Daher müssen wir da nachsteuern und ihn rausnehmen.“

Foto: Frederic Scheidemann 28 Bilder Fortuna Düsseldorf: die Verträge der Spieler

Beim 5:0-Erfolg beim Oberligisten aus Hilden fiel vor allem auf, dass Tim Oberdorf die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte. Bei Teamkollegen wie Matthias Zimmermann, Marcel Sobottka oder auch Daniel Ginczek war das schon eine kleine Überraschung. „Ich brauche jemanden, der im Pressing von hinten heraus viele Kommandos gibt. Er hat das in der U23 ja auch schon gemacht, von daher ist es nicht ganz unbekannt für ihn. Daher habe ich diese Entscheidung so getroffen“, erläutert Thioune.