Nachlese des Trainers Darum fühlt sich das 2:2 für Fortuna wie eine Niederlage an

Unentschieden bieten im Fußball immer eine Menge Interpretationsspielraum. Sie können unter Umständen das Nonplusultra sein – man denke nur an Fortunas 3:3 beim FC Bayern nach Dreierpack von Dodi Lukebakio im Herbst 2018. Sie können die pure in Ergebnisform gekleidete Langeweile sein. Und sie können so richtig frustrieren – und in diese letzte Kategorie fiel Fortunas 2:2 beim Karlsruher SC am Samstagabend.