Start gegen Rostock : Darum freut sich Fortunas Trainer besonders auf die nächsten Spiele

Düsseldorf Das Programm in den nächsten Wochen hat es in sich für den Zweitligisten: zunächst Duelle mit direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, dann Spiele gegen Aufstiegskandidaten. Trainer Daniel Thioune ist das jedoch gar nicht so unrecht.

Sechs Spiele sind in der 2. Fußball-Bundesliga noch zu absolvieren. Spätestens am Nachmittag des 15. Mai wissen alle ganz genau, was Sache ist – also welche beiden Klubs direkt in die Bundesliga aufsteigen, welche beiden sofort in die Dritte Liga hinunter müssen und wer die beiden Relegationsrunden um Auf- und Abstieg bestreiten wird. Fortuna ist nur noch an einer dieser Verlosungen beteiligt: In den verbleibenden fünf Wochen geht es für sie darum, Platz 16 und damit die Relegation gegen den Tabellendritten der Dritten Liga (zurzeit Eintracht Braunschweig) zu vermeiden.

Wenn es nach Daniel Thioune geht, soll die Entscheidung darüber allerdings nicht erst am 15. Mai fallen. Bis dahin möchte Fortunas Trainer den Klassenerhalt längst eingetütet haben. Zum einen, weil es dann beim Saisonfinale im Millerntorstadion beim Aufstiegsaspiranten FC St. Pauli richtig heiß werden könnte. Zum anderen aber auch, weil die vorzeitige Rettung viel früher Planungssicherheit für die kommende Saison bedeuten würde.

Das wäre ein wichtiger Vorteil in den Gesprächen mit potentiellen neuen Spielern, und deshalb hat Thioune schon geärgert, dass Fortuna am vergangenen Sonntag beim Karlsruher SC nach sicher scheinender 2:0-Führung noch zwei Punkte verschenkte. „Über ein 4:0 zur Pause hätte sich beim KSC auch niemand beschweren dürfen.“ Ganz klar: Diese beiden Zähler hätten den Vorsprung auf den aktuell Sechzehnten Dynamo Dresden maßgeblich vergrößert. „Wir waren zum ersten Mal in der privilegierten Position, auf einen Sieben-Punkte-Vorsprung zu stellen“, sagt der 47-Jährige. Einen solchen hätte er schon gern gesehen.

Nun ist es allerdings nicht so, dass nur das letzte Saisonspiel seine besonderen Tücken für Fortuna hätte. Die fünf Begegnungen davor haben es ebenfalls in sich: Zunächst geht es gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, Hansa Rostock (Freitag, 18.30 Uhr, Arena), Hannover 96 und Dynamo Dresden, anschließend gegen die Topteams 1. FC Heidenheim und Darmstadt 98. Keine Zeit zum Ausruhen also.

„Ich habe ja immer gesagt, dass wir Woche für Woche punkten müssen, um im Rennen zu bleiben“, erinnert der Coach. Daran habe sich nichts geändert. „Freitagabend haben wir die Gelegenheit, erst einmal auf acht Punkte vor Dresden zu springen. Was dann am Wochenende passiert, liegt nicht in unserem Einflussbereich.“

Thioune blickt aber sehr positiv auf das Restprogramm. „Klar, das sind jetzt spannende Spiele und sehr wichtige für uns. Wir geraten ja immer ein bisschen unter Druck, wenn wir auswärts keinen Dreier holen. Aber ich freue mich auf diese Spiele. Das sind Möglichkeiten, dass wir wieder ein bisschen klettern können in der Tabelle. Dass wir also nicht nur in den Rückspiegel schauen, denn wir haben die Chance, Kiel einzuholen und auch näher an Karlsruhe und vielleicht auch Rostock heranzukommen.“

In diesem Zusammenhang sei es natürlich gut, dass sich die Themen seit seinem Amtsantritt ein wenig verändert hätten. Anfangs sei es darum gegangen, dass Fortuna keine Tore geschossen und auch wenig Chancen herausgespielt habe. Nun hätte sie jedes der sieben Spiele unter seiner Regie gewinnen können.