Nach der verrückten Wende gegen Lautern Darum feiern Fortunas Profis Trainer Thioune

Auf die Frage, welche Worte Thioune denn da in der Kabine und schon kurz zuvor, in der Unterbrechung nach dem Flaschenwurf auf Lauterns Stürmer Ragnar Ache, antwortet der 26-Jährige mit einem typischen Kastenmeier-Grinsen: „Gute Worte.“ Ein bisschen mehr verrät er aber doch: „Er hat uns gesagt, dass es für uns bei 0:0 losgeht (trotz 0:3-Rückstand, d. Red.). Das muss man einfach reinkriegen in die Köpfe. Dass es scheißegal ist, was davor war. Ein Riesenkompliment dann an alle, auch auf den Rängen.“