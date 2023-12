Im Topspiel gegen Holstein Kiel Darum bleibt Fortuna-Doppelpacker Niemiec erst einmal draußen

Wäre das seinerzeit gelungen, wäre der Stempel „Spitzenspiel“ auf der Partie noch ein wenig dicker als er ohnehin schon ist. Dann wäre Fortuna nicht „nur“ der Tabellenvierte, der den Zweiten empfängt, dann wäre es ein richtiges Gipfeltreffen. Doch auch so steckt schon genug drin in dem Duell am Sonntag, denn der Gewinner bliebe in jedem Fall über die Winterpause dick drin im Aufstiegsgeschäft.