Trotz Pause in der Liga Darum bestreitet Fortuna diesmal kein Testspiel

Die Länderspielphasen, die im internationalen Fußball alle paar Monate eingelegt werden, haben in den vergangenen Jahren mehr und mehr an Bedeutung verloren. Zumindest in Deutschland, wo die Bindung der Fans an ihren jeweiligen Verein in aller Regel stärker ist als an die deutsche Natonalmannschaft. Und dann zwei Wochen Pause im Ligaspielbetrieb – da empfinden viele schon einen gewissen Trennungsschmerz.