Fortunas Innenverteidiger : Darum bereut Oberdorf seinen späten Profi-Start gar nicht

Düsseldorf Fortunas Innenverteidiger hat einen märchenhaften Aufstieg hinter sich. Erst mit 25 ins Profigeschäft eingestiegen und nun in der Hierarchie gleichauf mit langjährigen Stammkräften. Wie er seine ungewöhnliche Geschichte wahrnimmt und wie er die Entwicklung seines Teams sieht.

Es muss schon einiges passieren, bevor Tim Oberdorf die Ruhe verliert. Das ist auf dem Platz so, wo Fortunas Abwehrspieler stets sachlich agiert und selbst in brenzligen Situationen nicht den Kopf verliert, und das ist auch außerhalb so, wenn der 26-Jährige über seine persönliche Situation nachdenkt. Vor etwas mehr als einem Jahr war er noch Teil von Fortunas zweiter Mannschaft in der Regionalliga West – und nun gehört er zum festen Stamm des Zweitliga-Teams und lieferte dabei zuletzt in Regensburg (3:0) und Karlsruhe (2:0) bärenstarke Vorstellungen ab.

Im Gespräch darüber leistet sich der Späteinsteiger ins Profigeschäft keinerlei Aufgeregtheiten. „Natürlich fühlt es sich prima an für einen Abwehrspieler, wenn man auswärts zweimal in Folge zu Null gewinnt“, sagt er. „Wenn man keinen reinbekommt, hat man gut verteidigt. Aber das ist das Verdienst der ganzen Mannschaft, wir haben von vorne angefangen defensiv sehr gut gearbeitet.“

Und sein eigener Anteil daran, der Aufstieg in der internen Hierarchie, in der sein Nebenmann Christoph Klarer und er nach Aussage von Trainer Daniel Thioune nun nicht mehr hinter den derzeit verletzten Andre Hoffmann und Jordy de Wijs stehen? „Das freut mich natürlich sehr, gerade weil ich auch weiß, dass wir eine gute Gruppe haben“, erklärt Oberdorf. „Wir vier Innenverteidiger kommen als eine solche Kleingruppe super miteinander aus und haben permanent die Wertschätzung untereinander und die des Trainers gespürt. Deshalb hat sich gar nicht viel verändert.“

Gab es eigentlich schon mal einen Moment, in dem ihm der Gedanke kam: Hätte ich doch bloß ein bisschen früher den Weg in den Profifußball eingeschlagen statt erst mit 25? „Von mir aus hätte ich sicher gern früher angefangen“, versichert Oberdorf. „Aber vielleicht wäre dann alles ganz anders gelaufen. Womöglich wäre ich dann gar nicht hier gelandet. So, wie es gelaufen ist, bin ich schon sehr zufrieden.“

Den letzten Satz möchte er durchaus auch auf das aktuelle Abschneiden der Mannschaft angewandt wissen. Wie es dazu kam, dass Fortuna ausgerechnet nach einem Tiefpunkt der bisherigen Saison, der 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg, den Schalter umlegte und mit zwei souveränen Siegen die Auswärtsschwäche zumindest vorerst vergessen ließ, kann Oberdorf selbst nicht genau sagen. „Ich weiß nicht, ob Nürnberg jetzt wirklich der Auslöser war, aber wir waren natürlich nicht zufrieden mit diesem Spiel. Das Gefühl, das wir danach hatten, wollen wir auf jeden Fall nicht so oft haben. Am besten gar nicht mehr. Das hatten wir uns fest vorgenommen.“

Vornehmen ist das Eine, die Umsetzung das Andere. Und schon am Samstag geht es in der schwierigen Partie bei der heimstarken KSV Holstein Kiel (13 Uhr) darum, die neu gewonnene Stärke auf fremden Plätzen erneut zu bestätigen. Dem Innenverteidiger ist davor bei allem Respekt nicht bange: „Wir werden wieder Ideen entwickeln, wie es funktionieren kann. So wie in Karlsruhe, als beide Tore so gefallen sind, wie wir es uns vorher vorgestellt hatten. Am Ende wird es aber wieder vor allem darauf ankommen, dass wir richtig Gas geben.“