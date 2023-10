Gegen Osnabrück gesperrt Darum bereitet der Zimmermann-Ausfall Fortunas Trainer keine Sorgen

Wobei die letzteren beiden Varianten doch eher Gedankenspiele sind, weil der Chefcoach ergänzt: „Es ist kein Geheimnis, dass ,Taka’ oder Tim am Freitag spielen werden.“ Eine schwierige Wahl, weil Uchino zwar der nächstliegende Aspirant wäre, da er gelernter Rechtsverteidiger ist, diese Position auch regelmäßig in Japans U22-Auswahl spielt und in Hamburg nach Zimmermanns Blackout eingewechselt wurde. Oberdorf ist jedoch ungleich erfahrener, da der 22-jährige Japaner bislang erst einmal in Fortunas Startelf stand: am 12. März 2022, beim 1:1 im legendären „Corona-Spiel“ beim SC Paderborn, als die Düsseldorfer 14 erkrankte Profis plus Trainer Thioune ersetzen mussten.