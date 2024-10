„Gut mitgeholfen bei den Gegentoren“ Darum ärgert sich Fortunas U23-Trainer Langeneke über die Niederlage in Oberhausen

„Es kommt ein langer Ball und dann ist das defensive Eins-gegen-eins-Verhalten meines Spielers natürlich brutal schlecht an der Eckfahne, sodass es noch einen Freistoß gibt“, sagte U23-Trainer Jens Langeneke nach der Partie. Gerade in besagter Szene sei den Oberhausenern ihre körperliche Überlegenheit zu Gute gekommen. Den Freistoß konnte Langenekes zuvor gut verteidigendes Team nicht entschärfen, und Timur Kesim schickte RWO mit der Führung in die Pause.