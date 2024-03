Führungsspieler marschiert voran Darüber ärgert sich „Zimbo“ bei Fortuna gerade so richtig

Matthias Zimmermann ist nach seinem Mittelfußbruch noch gar nicht lange zurück bei Fortuna. Die Partie am vergangenen Samstag bei Hannover 96 war erst die fünfte, in der er wieder mitmischen konnte – und doch marschiert der Rechtsverteidiger bereits wieder voran, als wäre er nie weg gewesen. Auf dem Platz, aber auch verbal, denn nach dem 2:2 in Niedersachsen redet der 31-Jährige so richtig Klartext.