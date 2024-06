„Die Tränen trocknen so langsam“ Darauf bereitet Fortuna-Boss Jobst die Fans für die neue Saison vor

Am Anfang fühlte es sich einfach nur unwirklich an. So nah am Ziel – und dann plötzlich doch wieder so weit davon entfernt. Leer. Am Boden zerstört. Einfach nur traurig. Ein weiteres Kapitel im Leben eines Fortuna-Fans. Nach dem dramatischen Scheitern in der Relegation gegen den Bundesligisten VfL Bochum mussten sich alle Beteiligten in Düsseldorf erst einmal sammeln.