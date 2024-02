Zweiter Transfer für die neue Saison Fortuna verpflichtet Offensivspieler vom FSV Mainz 05

Schon seit seinem neunten Lebensjahr trägt Schmidt das Mainz-Trikot. In der laufenden Saison hat es der 1,88 Meter große offensive Mittelfeldspieler für den FSV bislang auf 19 Einsätze in der Regionalliga Südwest gebracht und dabei neun Tore erzielt. In den vorherigen beiden Spielzeiten traf der ehemalige deutsche U17-Nationalspieler in der Regionalliga und in der A-Junioren-Bundesliga jeweils zweistellig. Sein Vertrag bei den Rheinhessen läuft zum 30. Juni aus.