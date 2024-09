Erste Chance vergeben, zweite genutzt Wie Danny Schmidt zum Top-Torschützen von Fortuna wurde

Seine Nachtruhe fand Schmidt schlussendlich doch ziemlich leicht, zumal, da er Fortuna nach seinem Treffer zum 2:1 in Ulm nun zum zweiten Mal innerhalb von weniger als einer Woche zum Erfolg geschossen und sich somit an die Spitze der internen Torschützenliste gesetzt hatte. Zugegeben: Nach der vierten Partie fehlt ihr freilich noch die finale Aussagekraft, was der 21-Jährige bestätigte: „Die Saison ist noch lang. Wenn das aber nach 34 Spielen immer noch so sein sollte, wäre das natürlich top.“