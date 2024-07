„Musste nicht zwei Mal überlegen“ Darum fiel Danny Schmidt die Entscheidung für Fortuna besonders leicht

Sein Fortuna-Einstand hätte nicht viel erfolgreicher laufen können: Im ersten Testspiel mit seiner neuen Mannschaft erzielte Danny Schmidt beim 3:0 gegen die SG Neuss-Holzheim gleich sein erstes Tor. So ist es nicht verwunderlich, dass Trainer Daniel Thioune nach der Partie lobende Worte für seinen Schützling parat hielt: „Heute freut mich, dass die Zugänge schon mal eine Duftmarke setzen konnten. Danny ist so ein bisschen ein schleichender Zehner, ein Neuneinhalber. So hat er viele Tore in Mainz geschossen, und jetzt hat er wieder einen reingemacht.“