Thioune, Stefes und die große Überraschung Dank dieser Kniffe ist Ao Tanaka für Fortuna zum Matchwinner geworden

Düsseldorf · Schon seit einiger Zeit gab es im Grunde nur eine Frage: Wann platzt der Knoten beim japanischen Nationalspieler auch im Trikot der Düsseldorfer? Am Samstag könnte es geschehen sein. Was dazu geführt hat. Was Trainer Trainer Daniel Thioune sagt.

25.10.2023, 18:02 Uhr

Zu behaupten, Ao Tanaka habe in den vergangenen Wochen und Monaten einen leichten Stand gehabt – auf diese verwegene Idee wird niemand kommen, der sich ernsthaft mit Fortuna beschäftigt. Vielen Fans war der japanische Nationalspieler, der Düsseldorf im Sommer eigentlich verlassen und den der Zweitligist zugegebenermaßen auch unbedingt loswerden wollte, spätestens seit dem geplatzten Wechsel ein Dorn im Auge. Und auch Trainer Daniel Thioune konnte nicht verhehlen, dass Tanaka in einem Leistungsloch festhing und deshalb nur selten zum Einsatz kam. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das sagen die Fans zur Premiere von „Fortuna für alle“