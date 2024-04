Nach Pfiffen und Raunen im Stadion Warum Trainer Thioune die Fortuna-Fans niemals kritisieren würde

Schließlich blieben am Samstag knapp 15.000 Plätze frei, was bei weitem nicht nur daran lag, dass die Franken ihr Gästekontingent nicht annähernd ausgeschöpft hatten. Vor den letzten beiden Heimspielen der Saison – eine mögliche Partie in der Relegation dürfte innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sein – gegen den 1. FC Nürnberg und den 1. FC Magdeburg appellierte der Trainer deshalb an alle Fortuna-Fans und -Sympathisanten: „In diesen zwei Partien muss die Hütte hier nochmal richtig voll werden!“