Diesen Wunsch hat er Was Fortuna-Trainer Thioune an Entwicklung von Talenten im NLZ kritisiert

Auch am vergangenen Freitag war es wie an den bisherigen Spieltagen. Die Partie von Fortunas U23 in der Regionalliga-West ist parallel zu dem der Profimannschaft angesetzt gewesen. Ein Umstand, über den sich Cheftrainer Daniel Thioune ganz grundsätzlich mächtig ärgert: „Ich begrüße, dass wir eine U23 haben. Was ich nicht begrüße, dass die U23 immer zur gleichen Zeit spielt wie wir, das ist völliger Quatsch.“