Trotz Millionen-Ablöse So schürt Fortuna-Trainer Thioune die Hoffnung auf Verbleib von Tzolis

Es war ein Spiel ganz nach dem Geschmack von Christos Tzolis. Wenn es besonders eng wird auf dem Platz, wenn es um richtig viel geht und es auf den Rängen brodelt – dann hat der Fortuna-Stürmer noch mehr Spaß am Fußball und holt noch ein Stückchen mehr aus sich heraus. So war es auch am Samstagabend beim Zweitliga-Topspiel der Düsseldorfer in Kiel (1:1).