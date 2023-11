Nach 0:1-Pleite in Fürth In welchem Punkt Fortuna-Trainer Thioune seinem Kapitän widerspricht

Fürth/Düsseldorf · Für Fortuna war es ein ernüchternder Nachmittag im Sportpark Ronhof bei der 0:1-Pleite gegen Fürth. So richtig haben die Düsseldorfer zu keinem Zeitpunkt am Auswärtssieg geschnuppert, auch wenn das nicht alle so gesehen haben. Wie Daniel Thioune die zweite Niederlage in Folge einordnet.

13.11.2023 , 18:02 Uhr

73 Bilder Diese Noten haben die Fans und wir den Fortuna-Profis gegeben 73 Bilder Foto: dpa/Daniel Karmann