Thiounes berufliches Wellental Warum die Karriere des Fortuna-Trainers fast gescheitert wäre

Während beim Hamburger SV schon wieder der Trainer gewechselt wird, genießt Fortuna-Coach Daniel Thioune weiterhin volles Vertrauen bei seinen Vorgesetzten. Doch auch Thioune gehört der langen Liste von ehemaligen HSV-Trainern an; im Norden war er vor seiner Zeit bei den Düsseldorfern angestellt. Dort wurde er nach 31 Spieltagen entlassen, die HSV-Verantwortlichen sahen den Aufstieg in die erste Bundesliga in Gefahr.