Im Endspurt der Saison Warum Trainer Thioune für Fortuna keine Endspiele sieht

Düsseldorf · Die Zweite Liga biegt so langsam in die Zielgerade ein. Die gute Nachricht für Fortuna: Die Düsseldorfer sind im Aufstiegsrennen weiter mit dabei. Am Samstag trifft das Team von Trainer Daniel Thioune auf den SV Wehen Wiesbaden. Welche Erwartungen er hat.

11.04.2024 , 18:18 Uhr