Von wegen Zoff An diesen Fortuna-Spieler macht Thioune eine Liebeserklärung

Es hat in dieser Saison nicht nur einen Moment gegeben, in dem Christos Tzolis es verdient gehabt hätte, öffentlich einen gehörigen Rüffel zu bekommen. Auf der einen Seite ist bei ihm diese Leichtigkeit des Seins. Andererseits diese totale Verweigerung, sich in einem spieltaktischen System unterzuordnen. An guten Tagen fällt es nicht weiter auf, an sehr guten Tagen für ihn überstrahlt er mit seinen Fähigkeiten alles. Doch an allen anderen sitzt der Frust tief.