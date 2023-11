„Absoluter Faktor in unserem Spiel“ Auf diesen Spieler singt Fortuna-Trainer Thioune ein Loblied

„Wir sind im Austausch miteinander“, sagte Sportdirektor Christian Weber auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir haben die Standpunkte miteinander ausgetauscht, es gibt jetzt aber keine Wasserstandsmeldung, was konkret eine Verlängerung betrifft. Es gehören am Ende viele Parameter dazu, um so etwas schlussendlich über die Bühne zu bekommen. In dem Prozess sind wir gerade.“