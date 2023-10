Lange Unterhaltung nach dem Training Darüber hat Fortuna-Coach Thioune mit Sportvorstand Allofs gesprochen

Die Zweitliga-Profis von Fortuna waren nach der Übungseinheit am Montagmorgen, der ersten von zweien zum Wochenstart, lange im Mannschaftsquartier verschwunden, als Trainer Daniel Thioune noch immer mit Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber am Rande des ansonsten völlig verwaisten Platzes stand und sich angeregt unterhielt. „Ich hatte Klaus nach dem Hamburg-Spiel noch nicht gesprochen, weil ich direkt danach ja doch noch ein paar Medientermine hatte“, erzählte der Coach, angesprochen auf das Gespräch, das üblicherweise hinter verschlossenen Türen in den Büroräumen des Klubs stattfindet. „Heute hat sich das dann mal so ergeben.“