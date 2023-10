Vor dem Auftakt gegen 1. FC Kaiserslautern So will Thioune mit „Fortuna für alle“ Geschichte schreiben

Wirtschaftlich ist die Lage nicht dramatisch, wenngleich schon angespannt. Zum 30. Juni 2023 steht ein Minus von 2,9 Millionen Euro. „Nach den Pandemiejahren und Platz 10 in der Saison 2021/22 haben wir ganz bewusst die Entscheidung getroffen, Investitionen vor allem in die Lizenzmannschaft und die Zukunft des Vereins zu tätigen und haben somit von Anfang an ein negatives Ergebnis in Kauf genommen“, sagt Finanzvorstand Arnd Hovemann. In der Bilanz weist der Klub ein positives Eigenkapital von 852.000 Euro aus – das dürfte schon bald aufgebraucht sein. Derzeit laufen intensive Gespräche mit der Stadt, wie Fortuna mehr Beinfreiheit erlangen könnte. Zum Beispiel durch mehr Möglichkeiten in der Vermarktung der Arena, in der man nur ein normaler Mieter ist.