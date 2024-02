Reaktion auf Kastenmeier-Patzer Wie die Fortuna-Fans Kapitän Hoffmann beeindruckten

Auch die volle Unterstützung durch die Mannschaft sei dem Torwart sicher: „Er hat uns in dieser Saison so viele Punkte geholt. Mit seiner Art und Weise gibt er uns auf und neben dem Platz so viel.“ Besonders Kastenmeiers Mentalität sei ein Grund für den Fortuna-Kapitän, sich so vor ihn zu stellen: „Er spielt direkt wieder einen riskanten Pass zum Außenverteidiger, weshalb wir dann über rechts angreifen können.“ Genau für dieses Spiel an der Grenze zum Wahnsinn liebe die Mannschaft Kastenmeier.